На Луганщині може з'явитися нова залізнична колія - Резніков

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков анонсував проєкт із будівництва нової залізничної колії в Луганській області.

Про це він розповів у спільному з Президентом Володимиром Зеленським блозі, опублікованому на сторінці глави держави у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Звісно, безпека - на першому місці й четвертий місяць "тиші" - це вже досить велике досягнення, але це не наша кінцева мета. Наша кінцева мета - це повернення Донеччини, Луганщини та Криму, розвиток цих регіонів. Тому ми починаємо будівництво інфраструктурних об'єктів вздовж лінії дотику, у тому числі і дороги, і тому числі й залізницю. Зараз, до речі, на Луганщині ми вже на порядку маємо проєкт про нову колію", - сказав Резніков.

Окрім того, за його словами, на Донбасі докладають зусилля для налагодження можливості ведення бізнесу.

Водночас віцепрем'єр-міністр зауважив, що уважно відстежує різні пабліки в соцмережах, у тому числі на окупованих територіях, й на основі побаченого робить висновок, що громдаяни бачать зміни.

"Вони розуміють, що нічого гарного не буде, допоки Луганщина і Донеччина знаходяться в окупації. Люди хочуть жити в комфортній, мирній Україні, єдиній Україні", запевнив Резніков.

Як повідомляв Укрінформ, з 10 листопада 2020 року Україна відновила роботу усіх КПВВ на лінії розмежування в Донецькій І Луганській областях, однак фактичний пропуск громадян здійснюється лише в КПВВ «Станиця Луганська» та «Новотроїцьке» через перешкоди з боку найманців РФ.

Із 27 липня на Донбасі діє так званий "режим припинення вогню".