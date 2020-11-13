Інавгурації у «Шаріте» не буде: Кернес повернеться до Харкова, коли вилікує легені - міськрада

Про це заявив журналістам на брифінгу директор департаменту у справах інформації та зав’язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мер не повернеться до Харкова, доки його легені не будуть у порядку. Кожного ранку у його палаті відбувається консиліум, де лікарі вирішують, чи можна його сьогодні, максимум завтра виписувати. Ми не знаємо ні про дати, ні про що. Ми знаємо тільки те, що кожного ранку проводиться консиліум, на якому вирішується питання. Якщо він ще не тут, то, значить, його легені потребують доліковування у Німеччині. Як тільки він буде тут, значить, з легенями все у порядку", - зазначив Сидоренко.

За його словами, Кернес складатиме присягу мера особисто. "Байки про "Шаріте", інаугурацію у "Шаріте" залиште тим, хто їх продукує", - заявив Сидоренко.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада перший віцемер Харкова Ігор Терехов заявив, що утрете обраний мером Харкова Геннадій Кернес, якій зараз лікується від коронавірусу у берлінській клініці "Шаріте", повернеться до міста до 20 грудня, коли має початися перша сесія новообраної міської ради.

3 листопада директор Сидоренко спростував поширену у соцмережі інформацію про, нібито, смерть Геннадія Кернеса у берлінській клініці "Шаріте".