Зеленський змінив начальника Управління СБУ на Чернігівщині

Президент Володимир Зеленський призначив Євгена Нетужилова начальником Управління СБУ в Чернігівській області.

Як передає Укрінформ, відповідний указ №497/2020 розміщено на сайті глави держави.

“Призначити Нетужилова Євгена Володимировича начальником Управління Служби безпеки України в Чернігівській області”, - йдеться в документі.

Іншим указом №496/2020 Зеленський звільнив з посади начальника Управління СБУ в Чернігівській області Павла Ревунова.

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Як повідомлялося, Ревунов 25 березня 2020 року був призначений начальником Управління СБУ на Чернігівщині.

Водночас Нетужилов з листопада 2019 року очолював Управління СБУ в Криму і був звільнений з цієї посади 21 жовтня 2020 року.