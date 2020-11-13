На Житомирщині від коронавірусу помер лікар-хірург

У Новограді-Волинському на Житомирщині від коронавірусу помер 68-річний лікар-хірург.

Про це у Фейсбуці повідомляє Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання, передає Укрінформ.

«На 68-му році життя пішов у Вічність лікар-хірург Ключник Петро Андрійович, який все життя віддав медицині», - йдеться у повідомленні.

У Новоград-Волинській міській раді кореспонденту Укрінформу уточнили, що лікар помер від коронавірусу.

На Житомирщині підтверджено 21 138 випадків COVID-19, 11 527 осіб одужали, 344 померли.

Наразі вся територія області віднесена до червоної зони епіднебезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 листопадав Україні лабораторно підтвердили 512 652 випадків COVID-19, з них за добу – 11 787.