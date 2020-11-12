Херсонщина піднялася на два місця у рейтингу європейської інтеграції областей – експерт

Херсонська область у рейтингу європейської інтеграції областей має найкращі показники у сфері економічної інтеграції, а найнижчі – у розвитку побратимських відносин та міжрегіональної співпраці з органами самоврядування країн-членів ЄС.

Як передає Укрінформ, про це заявила на презентації результатів, які показала Херсонська область у дослідженні «Євромапа України-2. Рейтинг європейської інтеграції областей», аналітик Центру «Нова Європа» Тетяна Левонюк.

«У дослідженні «Євромапа України-2» область посіла 22-е місце. У першому рейтингу європейської інтеграції областей, який був презентований минулого року, область зайняла 24-е місце. Тобто поступовий прогрес спостерігається», - сказала Левонюк.

Вона також поінформувала, що найкращі результати у секторальних рейтингах регіон продемонстрував у сфері економічної інтеграції. Зокрема, згідно з результатами дослідження, Херсонщина увійшла до топ-10 регіонів України за часткою інноваційної продукції серед реалізованої до ЄС у 2019 році промислової продукції, а також у топ-10 регіонів за приростом експорту товарів до ЄС, який становив 19,5%.

Аналітик Центру «Нова Європа» зазначила, що область має непогані результати у секторах енергетичної та екологічної політики. У цьому контексті вона поінформувала, що у 2019 році частка відновлюваних джерел енергії у загальному обсязі виробленої в Херсонській області енергії становила понад 50%, тоді як у половині регіонів України цей показник становить менше 5%.

Крім того, повідомила Левончик, Херсонщина увійшла до топ-3 регіонів України, де спостерігаються найменші обсяги викидів діоксиду вуглецю від стаціонарних джерел забруднення.

Водночас вона зауважила, що Херсонській області «є над чим працювати» у секторі освітньої, наукової та культурної інтеграції.

«Найнижчі результати Херсонщина продемонструвала у секторах "розвиток побратимських відносин" та "міжрегіональна співпраця з органами самоврядування країн-членів ЄС". Великою мірою це залежить від органів місцевої влади», - зазначила експерт.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 жовтня віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина відкрила у Херсоні перший в Україні регіональний Офіс європейської інтеграції.

«Євромапа України-2. Рейтинг європейської інтеграції областей» – дослідження, підготовлене аналітиками Центру «Нова Європа» у співпраці з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції. «Євромапа-2» є другим всеохопним дослідженням поступу України на шляху до євроінтеграції. Це рейтинг областей України, складений на основі відповідності до 50 індикаторів у 9 сферах, які найбільш виразно відображають динаміку зближення окремих регіонів країни з ЄС.