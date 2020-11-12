На Луганщині відкрили пам’ятну дошку морпіху, який загинув в АТО

У Кремінній Луганської області урочисто відкрили пам’ятну дошку морському піхотинцю Андрію Чуприні, який загинув у 2017 році під час проведення Антитерористичної операції на сході України.

Як передає Укрінформ, про це у Facebook повідомила пресслужба Кремінської районної державної адміністрації.

«Дошку встановлено на фасаді Кремінського ліцею № 1 (Кремінська ЗОШ №1), де навчався загиблий Герой. Андрій Чуприна проходив службу в 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірал Михайла Білинського помічником гранатометника розвідувального взводу батальйону морської піхоти. 3 травня 2017 року Андрій Чуприна загинув внаслідок вибухового поранення під час виконання бойового завдання в зоні проведення АТО», - йдеться в повідомленні.

На Луганщині відкрили пам’ятну дошку морському піхотинцю / Фото: Кремінська районна державна адміністрація

Чуприна вмотивовано обрав військову службу - у свої юні роки прийняв рішення йти захищати Батьківщину. За декілька днів до загибелі Андрій телефонував додому і заспокоюючи рідних сказав: «Бабуся, не хвилюйся, тут не стріляють».

Вшанувати пам'ять захисника України зібрались військовослужбовці ЗСУ, представники райдержадміністрації та районної ради, колектив та учні його рідної школи, родина загиблого – бабуся і дідусь, які, фактично, були йому батьками.

Ініціатором встановлення дошки став благодійний фонд «Українське серце» з м. Херсон.

Буквально за місяць до цього, на фасаді школи була відкрита дошка пам’яті ще одного її учня, який загинув під час проведення Антитерористичної операції – Віктора Чорнобая.