В Одесі відкрили стіну пам'яті про полеглих у боях на Донбасі воїнів

Стіну пам'яті про полеглих на Донбасі українських воїнів у вигляді Меморіальної дошки з фотографіями та іменами солдатів та офіцерів урочисто відкрили в Одесі з ініціативи представників ПЦУ та місцевих волонтерів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці один з чільних представників волонтерського руху допомоги українським військовикам Сергій Братчук .

"Ми це зробили. В Одесі є Стіна пам‘яті загиблих за нашу Незалежність одеситів та мешканців області. Дякую усім причетним. Вічна слава Героям", - зазначив Братчук.

Стіна пам'яті про учасників АТО/ООС, які поклали своє життя за Батьківщину, відкрита на вул. Пастера, 5 - на фондах кафедрального собору Різдва Христового Православної Церкви України. Серед них - головний корабельний старшина Олександр Хмеляров та полковник медичної служби Олег Кушнір - усього 163 воїнів з Одещини, які загинули на Донбасі, додав військовий волонтер.

За словами начальника Одеського обласного відділу Міністерства у справах ветеранів Миколи Сторожука, фінансування цього патріотичного проєкту забезпечило комунальне підприємство «Одеський обласний центр допомоги ветеранам війни».

"Прикро, що в мільйонній Одесі досі не споруджено офіційного меморіалу полеглим воїнам у боях за суверенітет і територіальну цілісність України - є тільки Пам'ятний камінь біля будівлі облдержадміністрації", - додав Сторожук.

Керівництво Одеси та області уже п'ять років поспіль організовує урочисті церемонії вшанування пам'яті загиблих захисників Батьківщини біля цього Пам'ятного каменя, де давно мав бути споруджений Меморіал захисникам України. Нещодавно голова Одеської ОДА Максим Куций провів чергову нараду з архітекторами та ветеранами російсько-української війни з приводу реалізації кращого проєкту цього меморіального комплексу. Але не відомо, хто його реалізуватиме і чи визначені терміни будівництва.