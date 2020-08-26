На Байковому кладовищі покажуть фільм про Стіну пам'яті

На Байковому кладовищі у Києві 26 серпня покажуть документальний фільм про створення і знищення Стіни пам'яті "Шелест кроків".

Про це йдеться на Фейсбук-сторінці спільноти, яка опікується збереженням культурної спадщини творців Стіни - художників Ади Рибачук та Володимира Мельніченка, повідомляє Укрінформ.

Як інформують організатори, показ розпочнеться о 20.00. Фільм буде транслюватися на Стіну пам’яті, яка наразі вкрита шаром бетону.

Робота над фільмом “Шелест кроків” (режисер Ксенія Кравцова) розпочалася у жовтні 2018 року командою студії Friedrichstrasse Production у співпраці з Real Stories Production. Влітку 2019 року проєкт був підтриманий Українським культурним фондом. Стрічка бере участь у багатьох міжнародних кінофестивалях і вже отримала відзнаку українського фестивалю Bobritsa Film Festival та польського On Art. Festiwal Kina i Sztuki.

Як повідомляв Укрінформ, прем'єра документального фільму відбулася у листопаді 2019 року в столичному Будинку кіно.

Стіна Пам'яті на Байковій горі була створена київськими художниками Адою Рибачук і Володимиром Мельниченком. Це ліпне панно мало довжину 213 метрів, висоту на різних ділянках від 4,5 до 16 метрів, загальну площу близько 2 тис. кв. м. Художники працювали над ним 13 років. Але одразу після закінчення вийшла постанова про те, що Стіну треба ліквідувати, і навесні 1982-го барельєфи залили бетоном.

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У 2018 р. була зроблена перша спроба частково зняти бетон - було відкрито фрагмент Стіни пам'яті площею 2 на 3 метри.