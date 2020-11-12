У Херсоні вирішили проблему з опаленням багатоквартирних будинків ТЕЦ - здійснено пуск газу на підприємство та досягнуто згоди про реструктуризацію боргу Херсонської ТЕЦ перед Херсонгазом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

«Вже на вихідних херсонці, які обслуговуються Херсонською ТЕЦ, поступово почнуть отримувати тепло в свої домівки. Сьогодні фахівці АТ «Херсонська ТЕЦ» спільно з працівниками АТ «Херсонгаз» здійснили пуск газу на підприємство та розпочали підготовку котельного обладнання», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за словами голови ОДА Юрія Гусєва, досягти результату вдалося завдяки співпраці з органами виконавчої влади й комунальними службами.

«Сьогодні результатом багатоденної кропіткої робити команди облдержадміністрації, Фонду державного майна України та АТ Херсонгаз було досягнуто згоди про реструктуризацію боргу Херсонської ТЕЦ перед Херсонгазом і негайний запуск опалення жителям обласного центру. Працюємо далі», - сказав Гусєв.

Як повідомляв Укрінформ, одне з двох найбільших теплогенеруючих підприємств Херсона - ТЕЦ, не розпочало опалювальний сезон з 9 листопада.

Раніше Херсонгаз заявляв, що борги теплогенеруючих підприємств не дають можливості розпочати опалювальний сезон на Херсонщині. Зокрема, станом на 1 листопада 2020 р. борг Херсонської ТЕЦ за послугу розподілу газу становив майже 40 млн грн, а МКП «Херсонтеплоенерго» – майже 9 млн грн.

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На позачерговій сесії 5 листопада міськрада Херсона підтримала виділення 8,2 млн грн на фінансову підтримку Херсонтеплоенерго. Депутати також звернулися до голови облдержадміністрації щодо розгляду на обласній комісії ТЕБ та НС питання про початок опалювального сезону державним підприємством - Херсонською ТЕЦ.

6 листопада регіональна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про те, що в умовах поширення коронавірусної хвороби керівництву АТ «Херсонгаз» і Херсонської ТЕЦ доручено забезпечити стале постачання теплоносія до домівок херсонців з 9 листопада.

9 листопада КП «Херсонтеплоенерго» розпломбувало котельні, а на Херсонській ТЕЦ запуск котелень відклали, незважаючи на рішення регіональної комісії ТЕБ та НС.

Херсонська ТЕЦ повідомила, що звернулась до Господарського суду Херсонської області із заявою про забезпечення позову. Ухвалою суду від 10.11.2020 р. заяву ТЕЦ задоволено. Уточнюється, що працівниками ДВС відкрито виконавче провадження згідно з зазначеною ухвалою. Однак посадові особи АТ «Херсонгаз» не відреагували на дії виконавців.

У свою чергу, 11 листопада Херсонгаз повідомив, що подав заяву до суду із проханням надати роз'яснення щодо процедури виконання рішення по Херсонській ТЕЦ. Також Херсонгаз заявляє, що станом на 11.10.2020 ніяких об’єктивних пропозицій від АТ «Херсонська ТЕЦ» стосовно порядку погашення заборгованості не надходило, також теплопостачальна компанія не може надати фактичних підтверджень щодо спроможності виплати заборгованості за умовами договору реструктуризації боргу.

Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС 11 листопада ситуацію щодо Херсонської ТЕЦ, що так і не розпочала опалювальний сезон через відмову Херсонгазу розпломбувати вхідну газову засувку, попередньо кваліфікувала як надзвичайну ситуацію місцевого рівня.