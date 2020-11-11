Регіональна комісія попередньо кваліфікувала ситуацію з Херсонською ТЕЦ як надзвичайну

На Херсонщині регіональна комісія з питань ТЕБ та НС ситуацію щодо Херсонської ТЕЦ, що так і не розпочала опалювальний сезон через відмову Херсонгазу розпломбувати вхідну газову засувку, попередньо кваліфікувала як надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив 11 листопада заступник голови облдержадміністрації Вадим Чабан.

«Сьогодні відбулося засідання регіональної комісії ТЕБ та НС. На порядку денному, як головне, було питання початку опалювального сезону в Херсоні. Зокрема, щодо ТЕЦ: ситуацію, що пов’язана з можливим виникненням аварії на системах життєзабезпечення міста Херсона, наша комісія попередньо класифікувала як надзвичайну ситуацію техногенного характеру внаслідок аварії на системах життєзабезпечення місцевого рівня», - зазначив Чабан.

Він повідомив, що профільний заступник голови ОДА Сергій Козир призначений керівником робіт з ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації.

Як зазначив Чабан у розмові з кореспондентом агентства, ситуацію регіональна комісія кваліфікувала попередньо на підставі статті другої Кодексу цивільного захисту населення. Але рішення щодо рівня надзвичайної ситуації буде прийнято під час засідання постійно діючої експертної комісії ДСНС.

«Експертна комісія повинна не пізніше завтрашнього ранку надати нам експертний висновок і підтвердити цю надзвичайну ситуацію. Коли ми його отримаємо, тоді в рамках ліквідації НС будуть задіяні всі засоби для того, щоб відкрити засувку, будуть залучатися фахівці необхідні, у випадку якщо Херсонгаз добровільно не надасть фахівців, буде зроблений фізичний привід цих людей», - зазначив Чабан.

Він пояснив, що регіональна комісія виходила з того, що ТЕЦ розпочала процес теплопостачання, але через закриту газову засувку вони не можуть підвищити температуру теплоносія. Тому, в умовах похолодання, виникає загроза поривів на теплотрасах, у будівлях, у міждомових просторах. Таким чином, мешканці Херсона, які проживають у багатоквартирних будинках, будуть позбавлені можливості жити в людських умовах і це вплине на стан їх здоров’я, на рівень захворюваності.

Він також зазначив, що Херсонгазу пропонували кілька варіантів вирішення питання з заборгованістю Херсонської ТЕЦ. Але на всі пропозиції, що надавалися Херсонською ТЕЦ на адресу Херсонгазу, позитивної відповіді не було, додав Чабан.

Як повідомляв Укрінформ, одне з двох найбільших теплогенеруючих підприємств Херсона - ТЕЦ, не розпочало опалювальний сезон з 9 листопада.

Раніше Херсонгаз заявляв, що борги теплогенеруючих підприємств не дають можливості розпочати опалювальний сезон на Херсонщині. Зокрема, станом на 1 листопада 2020 р. борг Херсонської ТЕЦ за послугу розподілу газу становив майже 40 млн грн, а МКП "Херсонтеплоенерго" – майже 9 млн грн.

На позачерговій сесії 5 листопада міськрада Херсона підтримала виділення 8,2 млн грн на фінансову підтримку Херсонтеплоенерго. Депутати також звернулися до голови облдержадміністрації щодо розгляду на обласній комісії ТЕБ та НС питання про початок опалювального сезону державним підприємством - Херсонською ТЕЦ.

6 листопада регіональна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про те, що в умовах поширення коронавірусної хвороби керівництву АТ «Херсонгаз» і Херсонської ТЕЦ доручено забезпечити стале постачання теплоносія до домівок херсонців з 9 листопада.

9 листопада КП «Херсонтеплоенерго» розпломбувало котельні, а на Херсонській ТЕЦ запуск котелень відклали, незважаючи на рішення регіональної комісії ТЕБ та НС.

Херсонська ТЕЦ повідомила, що звернулась до Господарського суду Херсонської області із заявою про забезпечення позову. Ухвалою суду від 10.11.2020 р. заяву ТЕЦ задоволено. Уточнюється, що працівниками ДВС відкрито виконавче провадження згідно з зазначеною ухвалою. Однак посадові особи АТ «Херсонгаз» не відреагували на дії виконавців.

У свою чергу, 11 листопада Херсонгаз повідомив, що подав заяву до суду із проханням надати роз'яснення щодо процедури виконання рішення по Херсонській ТЕЦ. Також Херсонгаз заявляє, що станом на 11.10.2020 ніяких об’єктивних пропозицій від АТ «Херсонська ТЕЦ» стосовно порядку погашення заборгованості не надходило, також теплопостачальна компанія не може надати фактичних підтверджень щодо спроможності виплати заборгованості за умовами договору реструктуризації боргу.