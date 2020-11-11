Херсонська ТЕЦ не може розпочати опалювальний сезон, незважаючи на рішення суду

На Херсонщині державні виконавці продовжать вживати заходи щодо примусового виконання ухвали Господарського суду Херсонської області, яким Херсонгаз зобов’язали забезпечити подачу природного газу до Херсонської ТЕЦ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ТЕЦ.

«Незважаючи на офіційне розпорядження міського голови почати опалювальний сезон 9 листопада 2020 року, Херсонська ТЕЦ і досі не має змоги подати теплоносій до осель своїх споживачів. Причиною стала відмова АТ «Херсонгаз» розпломбувати вхідну газову засувку та забезпечити постачання природного газу на підприємство. У зв'язку з цим Херсонська ТЕЦ звернулась до Господарського суду Херсонської області із заявою про забезпечення позову. Ухвалою суду від 10.11.2020 р. заяву ТЕЦ задоволено», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що працівниками ДВС відкрито виконавче провадження згідно з зазначеною ухвалою. Однак, посадові особи АТ «Херсонгаз» не відреагували на дії виконавців.

Вранці 11 листопада 2020 року державні виконавці продовжать вживати заходів щодо примусового виконання ухвали суду.

Як повідомляє сайт, наразі АТ «Херсонська ТЕЦ» повністю готове до початку опалювального сезону, підписано договори з постачальником природного газу НАК «Нафтогаз України», отримано відповідну номінацію.

Керівництво ТЕЦ та представник Фонду державного майна України сподіваються, що завтра Херсонська ТЕЦ матиме змогу запустити котельне обладнання та розпочати опалювальний сезон.

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Як повідомляв Укрінформ, одне з двох найбільших теплогенеруючих підприємств Херсона не розпочало опалювальний сезон з 9 листопада.

У Херсоні з 2 листопада розпочався опалювальний сезон для об'єктів соціальної сфери, опалення яких здійснюється від індивідуальних джерел, 9 листопада він мав розпочатися для всього міста.

Напередодні Херсонгаз заявляв, що борги теплогенеруючих підприємств не дають можливості розпочати опалювальний сезон на Херсонщині. Зокрема, станом на 1 листопада 2020 р. борг Херсонської ТЕЦ за послугу розподілу газу становив майже 40 млн грн, а МКП "Херсонтеплоенерго" – майже 9 млн грн.

На позачерговій сесії 5 листопада міськрада Херсона підтримала виділення 8,2 млн грн на фінансову підтримку Херсонтеплоенерго. Зокрема, 2,8 млн грн - на погашення боргів із зарплати (місячний фонд оплати праці) та 5,4 млн грн - на погашення заборгованості перед Херсонгазом. Депутати також звернулися до голови облдержадміністрації щодо розгляду на обласній комісії ТЕБ та НС питання про початок опалювального сезону державним підприємством - Херсонською ТЕЦ.

6 листопада регіональна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про те, що в умовах поширення коронавірусної хвороби керівництву АТ «Херсонгаз» і Херсонської ТЕЦ доручено забезпечити стале постачання теплоносія до домівок херсонців з 9 листопада.

9 листопада КП «Херсонтеплоенерго» розпломбувало котельні, а на Херсонській ТЕЦ запуск котелень відклали, незважаючи на рішення регіональної комісії ТЕБ та НС.