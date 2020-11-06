Херсонська ТЕЦ розпочне опалювальний сезон попри борги

Херсонська ТЕЦ, яка має багатомільйонні борги перед Херсонгазом, розпочне опалювальний сезон з 9 листопада, як це передбачено розпорядженням міського голови.

Про це на брифінгу 6 листопада повідомив заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан, передає кореспондент Укрінформу.

«В умовах поширення коронавірусної хвороби було прийнято на регіональній комісії ТЕБ та НС рішення стосовно початку опалювального сезону у місті Херсон і було доручено керівництву АТ «Херсонгаз» і Херсонської ТЕЦ забезпечити стале постачання теплоносія до домівок херсонців», - зазначив Чабан.

Він підкреслив, що опалювальний сезон розпочнеться не пізніше 9 листопада.

Як повідомлялось, раніше Херсонгаз заявляв, що борги теплогенеруючих підприємств не дають можливості розпочати опалювальний сезон на Херсонщині. Зокрема, станом на 1 листопада 2020 р. борг Херсонської ТЕЦ за послугу розподілу газу становив майже 40 млн грн, а МКП "Херсонтеплоенерго" – майже 9 млн грн.

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На позачерговій сесії 5 листопада міськрада Херсона підтримала виділення 8,2 млн грн на фінансову підтримку Херсонтеплоенерго. Зокрема, 2,8 млн грн підуть на погашення боргів із зарплати (місячний фонд оплати праці) та 5,4 млн грн - на погашення заборгованості перед Херсонгазом. Депутати також звернулися до голови облдержадміністрації щодо розгляду на обласній комісії ТЕБ та НС питання про початок опалювального сезону Херсонською ТЕЦ.