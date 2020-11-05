У Херсоні під загрозою зриву опалювальний сезон

У Херсоні 5 листопада під міськрадою, де проходила позачергова сесія, протестували працівники КП «Херсонтеплоенерго», вимагаючи виплати заборгованої їм за пів року заробітної плати.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З жовтнем борг уже шість місяців. Ми працювали – готували котельні до опалювального сезону, а нам нічого не платять. Нас умовляли, нам обіцяли і обіцяли…», - розповіли кореспонденту агентства протестувальники.

Люди тримали у руках плакати з написами: «Нема зарплати – нема тепла!».

У цей час відбувалася позачергова сесія міської ради, де розглядалося питання внесення змін до міського бюджету. Із міського бюджету, за рахунок перерозподілу видатків, депутати під час сесії підтримали виділення 8,2 млн грн на фінансову підтримку КП «Херсонтеплоенерго».

Як зазначив, спілкуючись з журналістами, міський голова Володимир Миколаєнко, 2,8 млн грн підуть на погашення боргів із зарплати (місячний фонд оплати праці) та 5,4 млн грн - на погашення заборгованості перед Херсонгазом.

«Виділили – місячний фонд оплати праці для працівників, поки буде рішення кредитного комітету (на виділення банківського кредиту «Херсонтеплоенерго»), щоб люди могли завтра – в крайньому випадку, в понеділок, отримати кошти і почати опалювальний сезон. І повністю гасимо заборгованість перед облгазом станом на 1 листопада», - зазначив міський голова.

Є проблеми і ще в одного підприємства, яке опалює другу половину Херсона – у державної ТЕЦ. На думку Миколаєнка, на цьому підприємстві ситуація ще гірша, адже станом на жовтень заборгованість за газ становила 36 млн гривень. «Але там є інша ситуація, там є «Енергоринок», який заборгував Херсонській ТЕЦ 40 млн гривень. І на рівні держави ці два питання не можуть вирішити – зробити взаємозаліки. Це питання голова ОДА неодноразово порушував, і я сподіваюся, що найближчим часом воно буде вирішено. Але сьогодні ми (на сесії – ред.) звернулися до Прем’єр-міністра щодо прискорення вирішення питання і звернулися до голови облдержадміністрації щодо розгляду питання на обласній комісії ТЕБ на НС, вона має дати команду почати опалювальний сезон на Херсонській ТЕЦ», - зазначив міський голова.

Перший заступник голови облдержадміністрації Дмитро Бутрій під час брифінгу 5 листопада зазначив, що 6 листопада питання по Херсонській ТЕЦ виноситься на засідання комісії з ТЕБ на НС для прийняття невідкладних заходів для початку опалювального сезону .

Як повідомляв Укрінформ, найбільшими теплопостачальними підприємствами Херсона є АТ «Херсонська ТЕЦ» та МКП «Херсонтеплоенерго».

Міський голова Херсона назвав серед проблемних питань, що перешкоджають роботі Херсонтеплоенерго, дію урядової постанови №217 від 2014 року, у результаті якої у розпорядженні підприємства залишається лише близько 20% коштів, яких недостатньо на погашення заборгованості з зарплати та розрахунку за транспортування газу та електроенергію.

Фото Ірини Староселець