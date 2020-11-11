Поліція Одеси розшукує молодиків, які розтоптали прапор ЄС

Поліція Одеси розшукує молодиків, які розтоптали прапор ЄС

Укрінформ
Правоохоронці Одеси розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над державним символом Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Приморський відділ поліції в м. Одесі.

«Відео, на якому молодики знімають іноземний прапор і топчуться по ньому, було виявлено під час моніторингу мережі інтернет», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, відомості за цим фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 338 КК (наруга над державними символами).

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Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до правопорушення.

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