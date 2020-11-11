Поліція Одеси розшукує молодиків, які розтоптали прапор ЄС

Правоохоронці Одеси розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над державним символом Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Приморський відділ поліції в м. Одесі.

«Відео, на якому молодики знімають іноземний прапор і топчуться по ньому, було виявлено під час моніторингу мережі інтернет», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, відомості за цим фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 338 КК (наруга над державними символами).

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Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до правопорушення.