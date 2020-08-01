Проти мешканця Луганщини порушили справу за спалення прапора

У Луганській області розпочато кримінальне провадження за фактом наруги над Державним прапором.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

«Слідством встановлено, що 30 липня 2020 року мешканець с. Можняківка Новопсковського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поблизу місцевого магазину зняв Державний прапор з флагштока та публічно його спалив. На даний час правопорушника встановлено, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин правопорушення. Хід слідства перебуває на контролі керівництва прокуратури Луганської області.

Зловмиснику загрожує штраф від 1000 до 4000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт терміном до 6 місяців, або ж позбавлення волі до 3 років.