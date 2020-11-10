На Донеччині у «червоній» зоні не закривають ринки

На Донеччині у чотирьох містах - Вугледарі, Краматорську, Новогродівці, Слов’янську та Слов’янському районі, де встановили червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, ринки продовжують працювати.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час пресбрифінгу у Краматорську повідомив заступник керівника Головного управління Держпродспоживслужби у Донецькій області Володимир Кирилюк.

«Надано право місцевим органам влади, комісіям з питань ТЕБ та НС при міськрадах та райадміністраціях приймати рішення щодо обмежень роботи закладів торгівлі, в тому числі ринків. На сьогодні в червоній зоні не прийнято рішення щодо призупинення роботи ринків. Вони працюють», - сказав Кирилюк, додавши, що загалом в регіоні наразі є 71 працюючий агропромисловий ринок.

Посадовець зазначив, що складність у питанні функціонування ринків у червоній зоні, зокрема полягає у тому, що ринки - це поліфункціональні об’єкти, де багато різних видів торгівлі.

За словами Кирилюка, місцеві органи влади в особі колегіальних органів, комісій з питань ТЕБ та Надзвичайних ситуацій беруть на себе таку відповідальність і приймають рішення щодо заборони, чи не заборони в залежності від фактичної епідемічної ситуації. «Багато чинників там має бути враховано, у тому числі насиченість об’єктами, в першу чергу, продовольчої торгівлі, в кожному мікрорайоні міста, у всьому місті», - проінформував він.

Як повідомлялося, станом на 10 листопада в Україні лабораторно підтверджено 10 179 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіли 479 197 осіб.

У Донецькій області з початку пандемії на COVID-19 захворіли 14 582 особи, з них 5 242 одужали, 224 випадки – летальні.