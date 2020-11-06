«Червоне» Запоріжжя транспорт не зупинятиме

Запоріжжя, яке потрапило в червону зону епіднебезпеки, не буде “зупинятись”, але запровадить низку заходів для запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції.

Про це повідомила Запорізька міська рада в своєму Телеграм-каналі, передає кореспондент Укрінформу.

“Транспорт продовжуватиме перевозити пасажирів виключно за кількістю сидячих місць та виключно у масках. Підприємствам і організаціям міста рекомендовано організовувати підвіз працівників на роботу спеціальним транспортом. Пільговий проїзд для пенсіонерів відмінено з 6 листопада, інші пільгові категорії зможуть користуватися можливістю безоплатного проїзду”, - йдеться в пості.

Працівники Національної поліції посилюють патрулювання та перевірку дотримання вимог карантину у магазинах, кафе, транспорті, на ринках тощо. Військовослужбовці Національної гвардії патрулюватимуть місця масового скупчення людей, зокрема зупинки громадського транспорту.

Перебування на ринках і в магазинах, як і в інших закладах, можливе виключно в масках та респіраторах як для працівників, так і для відвідувачів.

Посилено роботу мобільних груп, які перевіряють дотримання карантинних вимог у місті. На тих, хто їх порушує, будуть накладатися штрафи – вже без жодних попереджень.

Роботу кафе, ресторанів та інших закладів громадського харчування заборонено після 20.00, крім доставки та на винос.

Спортивні зали, фітнес-центри, перукарні та інші підприємства побутового обслуговування можуть функціонувати лише за умови регулярної дезінфекції приміщень, а також забезпечення дотримання соціальної дистанції між відвідувачами, масковий режим – обов’язковий.

Дитячі садки та 1-4 класи продовжують роботу з суворим дотриманням карантинних вимог.

Як раніше повідомлялось, в Запорізькій області додатково розгорнуть 400 місць для хворих на коронавірус. В Запоріжжя під лікування хворих на коронавірус буде додатково перепрофільовано 90 ліжок у 1-й міській лікарні та 50 ліжок до 160 наявних у 9-й міській лікарні, а також 37 ліжок у 5-й дитячій лікарні.