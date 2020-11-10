На Харківщині 10-річна дитина захворіла на правець

На Харківщині у 10-річного хлопчика підтверджено правець.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє Харківський обласний лабораторний центр МОЗ.

«8 листопада зареєстровано випадок правцю у дитини 2010 року народження, яка мешкає у Красноградському районі. За даними епідеміологічного розслідування встановлено, що орієнтовно наприкінці жовтня дитина травмувала нижню кінцівку, наступивши на цвях на подвір’ї приватного будинку», - йдеться у повідомленні.

За даними епідеміологів, по медичну допомогу батьки не звертались, оскільки травмування було незначним. Стан дитини різко погіршився 6 листопада: з’явився гострий тягнучий біль у нижній кінцівці, утруднене дихання, судоми. Швидкою медичною допомогою дитину госпіталізували до стаціонару, де було встановлено діагноз «правець».

Як дізнався кореспондент Укрінформу, дитина перебуває в районній лікарні. Однак наразі лікарі не коментують стан хлопчика.

За даними обласного лабцентру, востаннє в регіоні правець реєструвався у 2013 році (у двох дорослих мешканців Харкова).

Правець – тяжка гостра інфекційна хвороба, яка виникає внаслідок проникнення збудника в організм через ушкоджену шкіру або слизові оболонки. Токсином збудника уражується центральна нервова система, що супроводжується тонічним напруженням скелетних м’язів з періодичними судомами.

Симптоми можуть з’явитися протягом 3–21 дня після зараження. У разі появи перших симптомів слід негайно звернутися до лікаря. За відсутності медичної допомоги ймовірність смерті надзвичайно висока.