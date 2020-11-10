На хабарі затримали новообраного голову ОТГ на Закарпатті

“Правоохоронці затримали голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича на хабарі в сумі 80 тисяч гривень. Михайло Попелич виграв вибори як кандидат від «Слуги Народу», однак партійна приналежність не дає імунітету нікому, і особливо, коли йдеться про хабарі, "відкати" та розкрадання бюджету. Захищати у судах, за таких обставин, я вас не буду!” - заявив Петров.

Навпаки, Петров закликав правоохоронців із усією строгістю та професіоналізмом віднестися до розслідування подібних справ.

За попередньою інформацією, Михайла Попелича затримали на хабарі за “відкати" на тендерах на дороги й тротуари.