Звіробій заявила, що поліція шукає вибухівку в авто активістів, які їхали на її суд

Автомобіль активістів, які їхали до Галицького суду у Львові, щоб підтримати Софію Федину та Марусю Звіробій, перевіряють на наявність вибухівки.

Про це повідомила Маруся Звіробій перед судовим засіданням за позовом Президента України Володимира Зеленського, яке мало розпочатися сьогодні об 11:00, проте ще досі не розпочалося, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Спецслужби зараз в районі вулиці Затишної перевіряють автомобіль, на якому приїхали на судове засідання учасники акції протесту з Івано-Франківська. Їм повідомили, що в піаніно, яке активісти виготовили з картону для перформансу, знаходиться вибухівка. Сподіваюсь, що ЗМІ не дадуть її підкинути, так як не дали нічого «підсунути» мені під час обшуків» - заявила Звіробій.

Укрінформ звернувся за коментарем до поліції. Наразі відповіді поки немає.

Як повідомлялося, сьогодні, 10 листопада у Львові заплановане засідання у справі за позовом Президента України до волонтерки, учасниці АТО Марусі Звіробій та народної депутатки від «Євросолідарності» Софії Федини за погрози вбивством Президента Володимира Зеленського. На цьому засіданні має відбутися розгляд клопотання про відвід судді Ірини Волоско.

Стало відомо, що до Львова приїхав експрезидент Петро Порошенко, щоб разом з іншими під стінами Галицького суду підтримати Софію Федину та волонтерку і військову Марусю Звіробій.