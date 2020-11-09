Поліція відкрила справу через зникнення Кернеса

У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Геннадія Кернеса.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Із відповідною заявою до поліції звернувся керівник однієї з громадських організацій. Він зазначив, що з 61-річним чоловіком відсутній зв’язок та його місцезнаходження невідоме", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 9 листопада слідчим Шевченківського відділу поліції відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК (умисне вбивство) з приміткою "безвісти зниклий".

Інформація перевіряється, встановлюються всі обставини події.

Читайте також: Кернеса зареєстрували мером Харкова

Тим часом в інтернеті з'явилася інформація, що із заявою про зникнення Геннадія Кернеса до поліції звернувся харківський активіст Артур Газієв.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада перший віцемер Харкова Ігор Терехов повідомив, що утретє обраний мером Харкова Геннадій Кернес, який зараз лікується від коронавірусу в берлінській клініці "Шаріте", повернеться до міста до 20 грудня. "За правилами, саме до цього дня ми маємо провести першу сесію нової міськради. Кернес проведе її сам, інших сценаріїв не може бути", - наголосив Терехов.

Читайте також: Кернес відмовився від депутатства в Харківській міськраді

3 листопада директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко спростував інформацію, поширену в соцмережах, про нібито смерть Геннадія Кернеса у берлінській клініці "Шаріте": "Кернес живий, помирати не збирається. У нього проблема з легенями, але як тільки їх долікують, він відразу повернеться до Харкова".

Геннадія Кернеса доправили санітарним літаком до Німеччини вночі 16 вересня у зв'язку з інфікуванням коронавірусом та двостороннім запаленням легенів.