Кернес відмовився від депутатства в Харківській міськраді

Відповідна постанова розміщена на сайті Харківської міської ради, передає Укрінформ.

Згідно з документом, до Харківської міської територіальної виборчої комісії надійшла заява "про відмову від депутатського мандата міської ради" від Кернеса, обраного депутатом Харківської міської ради 25 жовтня.

Розглянувши заяву, Харківська міська ТВК постановила визнати Кернеса таким, який не набув мандата депутата міськради.

Водночас комісія замість Кернеса визнала обраним депутатом Харківської міської ради від партії "Блок Кернеса - Успішний Харків" Ілону Хачатурян, яка нині працює заступником керівника апарату Харківської ОДА - начальником управління забезпечення діяльності керівництва ХОДА.

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Як повідомляв Укрінформ, на виборах 25 жовтня Кернеса втретє обрали мером Харкова. Він здобув 60,34% голосів виборців.

При цьому Кернес досі лікується у берлінській клініці "Шаріте". Зокрема, його 17 вересня після діагностування COVID-19 і двостороннього запалення легенів доставили літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я.

Водночас 5 листопада перший віцемер Харкова Ігор Терехов заявив, що Кернес повернеться до міста до 20 грудня: "За правилами, саме до цього дня ми маємо провести першу сесію нової міськради. Кернес проведе її сам, інших сценаріїв не може бути".

За результатами виборів до Харківської міської ради "Блок Кернеса – Успішний Харків!" також отримав найбільше місць у міськраді - 34.