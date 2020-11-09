Різанина в Кривому Розі: нападника арештували без права на заставу

Суд обрав підозрюваному у вбивстві двох та пораненні восьми жителів Кривого Рогу запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Сьогодні, 9 листопада, Центрально-Міський районний у м. Кривий Ріг суд обрав 29-річному чоловіку запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 7 листопада зловмисник на вулиці у Металургійному районі напав з ножем на 10 жителів Кривого Рогу. В результаті двоє чоловіків 31 та 66 років від отриманих травм померли на місці. Ще вісім осіб, серед яких – 8-річний хлопчик, були доправлені до лікарні.

Нападнику повідомлено про підозру за ч. 2 п. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1, 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). За скоєне йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.