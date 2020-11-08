Напад з ножем у Кривому Розі: У МВС повідомили деталі

У поліції розповіли деталі про чоловіка, який влаштував різанину у Кривому Розі.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Укрінформ.

"Ним виявився 29 річний житель Кривого Рогу – Тарас Усенко. Факту вбивств він не заперечував і прямо заявляв те, що він "прийшов з пекла", те, що "він Бог", що якийсь "голос" наказав йому вбити 15 осіб», - повідомив він.

За його словами, затримали молодика у момент, коли той намагався напасти на жінку із дитиною.

«За словами родичів Усенка, той їздив працювати в Чехію, звідки рік назад повернуся іншою людиною. Став говорити про якихось демонів. Але не вів себе агресивно», – зазначає Геращенко.

Поліція у помешканні вбивці на стінах поліція знайшла "дивні містичні символи і концентричні малюнки". Трактувати їх будуть експерти в психіатрії.

У Кривому Розі 7 листопада чоловік вбив ножем 2 людей та ще 8 поранив. Серед постраждалих – 8-річний хлопчик. Поліції вдалося затримати нападника.