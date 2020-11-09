Різанина у Кривому Розі: четверо постраждалих - досі в лікарнях

У Кривому Розі четверо постраждалих у суботній різанині залишаються в лікарнях із травмами середньої тяжкості.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ТСН.

"Четверо госпіталізовані до лікарні. Двоє у відділення стоматології, двоє у відділення травматології. У них травми середньої тяжкості", - зазначила хірург-стоматолог Криворізької міської лікарні №2 Марина Вєроптвєлян.

Також інформують, що сьогодні суд обиратиме нападнику запобіжний захід.

У Кривому Розі в понеділок, 9 листопада, оголосили днем жалоби за загиблими під час нападу зловмисника.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 7 листопада, в Металургійному районі Кривого Рогу 29-річний чоловік на вулиці напав і спричинив ножові поранення десятьом перехожим, у тому числі 8-річній дитині. Двоє потерпілих померли на місці злочину, інші перебувають у лікарні.

Нападника затримано, йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб та замаху на вбивство ще вісьмох громадян.