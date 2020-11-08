Напад у Кривому Розі: зловмисник планував вбити 15 осіб

Зловмисник, який у суботу в Кривому Розі вбив 2 та поранив 8 людей, планував зарізати 15 осіб.

Про це повідомляє "Перший міський", передає Укрінформ.

Зазначається, що після затримання нападник розповів, що не знає, скількох людей вбив, але мав вбити 15.

Також зловмисник додав, що здійснити це йому начебто наказав бог.

У Кривому Розі 7 листопада чоловік вбив ножем 2 людей та ще 8 поранив. Серед постраждалих – 8-річний хлопчик. Поліції вдалося затримати нападника.