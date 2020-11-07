Події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму – Президент

Президент Володимир Зеленський відреагував на події у Кривому Розі. Там чоловік, озброєний ножем, убив 2 людей та ще 8 – поранив. Президент висловив співчуття родинам загиблих та побажав одужання постраждалим.

Про це Зеленський написав у Facebook, передає Укрінформ.

Президент зазначив, що на такі події треба реагувати жорстко та відразу.

«Сьогоднішні події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму – за сенсом, за суттю, за наслідками, за жахом, який прийшов у наші домівки, – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що до таких трагедій неможливо звикнути. Задля того, щоб це зупинити – потрібно діяти одразу та жорстко: жодного виправдання для вбивці не може бути.

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"Частина з таких негідників, які зненацька йдуть зі зброєю на людей на вулицях наших міст, точно якось демонстрували в попередньому житті, що можуть зробити подібне. Ми маємо про це знати", – додав Президент.

У Кривому Розі 7 листопада чоловік вбив ножем 2 людей та ще 8 поранив. Серед постраждалих – 8-річний хлопчик. Поліції вдалося затримати нападника.