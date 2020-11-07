Події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму – Президент
Про це Зеленський написав у Facebook, передає Укрінформ.
Президент зазначив, що на такі події треба реагувати жорстко та відразу.
«Сьогоднішні події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму – за сенсом, за суттю, за наслідками, за жахом, який прийшов у наші домівки, – зазначив Зеленський.
Він наголосив, що до таких трагедій неможливо звикнути. Задля того, щоб це зупинити – потрібно діяти одразу та жорстко: жодного виправдання для вбивці не може бути.
"Частина з таких негідників, які зненацька йдуть зі зброєю на людей на вулицях наших міст, точно якось демонстрували в попередньому житті, що можуть зробити подібне. Ми маємо про це знати", – додав Президент.
У Кривому Розі 7 листопада чоловік вбив ножем 2 людей та ще 8 поранив. Серед постраждалих – 8-річний хлопчик. Поліції вдалося затримати нападника.