На Житомирщині виявили розграбований курган

На Житомирщині виявили розграбований курган

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Укрінформ
У Коростишівському районі Житомирщини виявили розграбований курган, походження якого мають з’ясувати фахівці.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів керівник Житомирської археологічної експедиції Андрій Петраускас.

«Курган виявили у Коростишівському районі. Просто людина збирала в лісі гриби і натрапила на нього. Він непогано зберігся – є насип, читається ровик, але центральна частина грабіжницьки знищена. Ми його знайшли, зафіксували і оформили акт про руйнацію», - зазначив Петраускас.

За його словами, курган є поховальною спорудою площею близько 10 квадратних метрів. Пограбувати його могли орієнтовно 1-2 роки тому.

«Про дату кургану сказати важко. Він може бути і давньоруський, і доби бронзи. Треба робити розрізи, стратиграфію, дивитися конструктивні особливості, знімати точний план», - додав археолог.

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Як повідомляв Укрінформ, на Миколаївщині у селі Скобелеве Казанківського району ведуться грабіжницькі розкопки унікального кургану, якому близько 2,5 тисячі років, що належить до Висунської групи царських скіфських поховань.

Фото Олександра Алфьорова

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