Чоловіку, який влаштував смертельну різанину на вулиці Кривого Рога, оголосили підозру
Про це передає Укрінформ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Як зазначається, за процесуального керівництва Криворізької місцевої прокуратури №3 громадянину, який в суботу напав на людей на вулиці, повідомлено про підозру в умисному вбивстві та замаху на вбивство (ч.2 ст.115 та ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За даними слідства, 7 листопада 2020 року у Кривому Розі чоловік спричинив ножові поранення десятьом перехожим, у тому числі 8-річній дитині. Двоє потерпілих померли на місці злочину, інші перебувають у лікарні.
Після скоєного його було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Досудове розслідування триває та здійснюється Криворізьким відділом поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.
Як повідомляв Укрінформ, за підозрою у вбивстві двох людей поліція Кривого Рогу затримала 37-річного чоловіка. Крім того, нападник поранив ножем ще вісьмох людей, серед яких - 8-річний хлопчик.