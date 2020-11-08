Чоловіку, який влаштував смертельну різанину на вулиці Кривого Рога, оголосили підозру

Зловмиснику, який у суботу, 7 листопада, в м.Кривому Розі убив двох перехожих та вчинив замах на вбивство ще восьми людей, повідомлено про підозру.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва Криворізької місцевої прокуратури №3 громадянину, який в суботу напав на людей на вулиці, повідомлено про підозру в умисному вбивстві та замаху на вбивство (ч.2 ст.115 та ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, 7 листопада 2020 року у Кривому Розі чоловік спричинив ножові поранення десятьом перехожим, у тому числі 8-річній дитині. Двоє потерпілих померли на місці злочину, інші перебувають у лікарні.

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Після скоєного його було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування триває та здійснюється Криворізьким відділом поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Як повідомляв Укрінформ, за підозрою у вбивстві двох людей поліція Кривого Рогу затримала 37-річного чоловіка. Крім того, нападник поранив ножем ще вісьмох людей, серед яких - 8-річний хлопчик.