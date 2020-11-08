У Харкові оголосили підозру водію, який збив на "острівці безпеки" чотирьох людей

Поліція повідомила про підозру водію, який 7 листопада збив на "острівку безпеки" у центральній частини Харкова 4-х людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Водію повідомлено про підозру у скоєні правопорушення у рамках ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання водію запобіжного заходу.

Поліцейські встановили, що 22-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішоходів, які знаходилися на "острівці безпеки". Троє потерпілих, серед яких 48-річний чоловік, 10-річний хлопчик та невстановлена жінка віком близько 50 років доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада близько 16:00 автомобіль Volkswagen Passat під керуванням 22-річного водія рухався по проспекту Науки з боку вулиці Отакара Яроша у напрямку вулиці Бакулiна. На перехресті проспекту Науки та вулиці Космічної водій допустив наїзд на "острівок безпеки", де стояли чотири пішоходи, чекаючи на зелене світло світлофора.

Унаслідок події троє з них, у тому числі дитина, отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості та були госпіталізовані до лікарні.

50-річна жінка, яка отримала важку черепно-мозкову травму, впала в кому.