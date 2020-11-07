Вільна економічна зона: голова ОДА заявляє, що Єрмак говорив про Закарпаття

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров заявив, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак мав на увазі саме Закарпаття, коли говорив про можливість створення ще однієї вільної економічної зони в західній Україні.

Про це Олексій Петров заявив під час дискусії на форумі "Re:Open Zakarpattia", передає кореспондент Укрінформу.

“Є висока ймовірність, що вільна економічна зона (ВЕЗ), яку планує уряд створити в західній Україні, буде саме на Закарпатті. Про це голова Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив нещодавно, і якщо взяти до уваги, що серед західних областей саме ми просуваємо цю ідею як основу для розвитку регіону, то мова йшла про Закарпаття,” - сказав Петров.

З його слів, на Закарпатті планують спробувати відновити досвід вільної економічної зони, який тут був у 2002-2004 роках.

“Тоді Із 6-ти вільних економічних зон, які діяли в країні, на Закарпатті була найвища точка росту економіки,” - зазначив Олексій Петров.

За словами Петрова, область готова надавати свої території та людський ресурс інвесторам для того, щоб працювати як виробничий ланцюжок для великого європейського ринку.

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“Ми не можемо зараз не скористатися тим, що сьогодні Китай показав свою неспроможність оперативно реагувати на попит європейського ринку. Враховуючи різницю в курсі, ми готові надавати свої території і людський капітал, щоб працювати як виробничий цикл для європейського ринку. А враховуючи унікальне положення Закарпаття, яке нас зв’язує з чотирма країнами ЄС, ми хочемо зв’язати всі кластери, щоб запрацювали нові проєкти,” - додав голова Закарпатської ОДА.

Він також зазначив, що у цьому контексті область має намір розбудовувати пункти переходів на кордонах, які на сьогодні мають недостатню пропускну спроможність. Зі слів Петрова, якщо додати масштабний розвиток дорожньої інфраструктури, то Закарпаття може затягнути пілотний проєкт вільної економічної зони на кілька років.

Як повідомлялося, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак у програмі "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1" зазначив, що створення ВЕЗ планується не лише на Донбасі, а й на заході України. Зі слів Єрмака, проєкт такої зони перебуває на стадії розробки та обговорюватиметься на рівні експертів і народних депутатів.