Під час аудиту в заплавах річок на Заході України виявлено величезну кількість стихійних звалищ

Після літніх повеней на Закарпатті, які змили українське сміття в Угорщину, Мінекології ініціювало аудит в заплавах річок, під час якого виявлено величезну кількість стихійних звалищ, зараз триває робота з їх ліквідації.

Як передає Укрінформ, про це розповів міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв'ю журналу Фокус.

«Ця ситуація (з повенями і сміттям - ред.) повторюється з року в рік. Ми миттєво відреагували: виїхали в район паводків, організували МВС та Екологічну інспекцію, які провели аудит територій у заплаві річок. Вони знайшли величезну кількість стихійних звалищ, а це зона відповідальності місцевого самоврядування», - розповів Абрамовський.

Він пояснив, що в гірських районах люди влаштовують сміттєзвалища поблизу самої води біля річок, тому що думають, що вода підніметься і все винесе.

«Необхідно підвищувати свідомість людей... Президент поставив завдання терміново вирішити це питання - закрити стихійні звалища, провести роз'яснювальну роботу серед населення. Але ви ж розумієте, що люди це робили протягом 200-300 років, за рік дуже важко змінити їх традиції», - заявив міністр.

Він розповів, що голова Закарпатської обласної держадміністрації Олексій Петров намагався виділити земельну ділянку, щоб створити на ній безпечний полігон і побудувати завод з механіко-біологічної обробки сміття, однак люди стали протестувати, перекривали трасу з Мукачева в Ужгород.

«Тут є вина і обладміністрації, яка повинна проводити більш масштабну роз'яснювальну роботу. Перше, що потрібно пропагувати: сучасні технології переробки відходів екологічно безпечні, це стосується і викидів в атмосферу, і ароматики», - зазначив керівник відомства.