На столичному заводі «Енергія» почали встановлювати систему хімочищення - Кличко

На сміттєспалювальному заводі «Енергія» розпочали встановлювати високотехнологічну систему хімічного очищення.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час онлайн брифінгу, передає Укрінформ.

«На сміттєспалювальному заводі «Енергія» днями розпочали будівництво високотехнологічної системи для хімічного очищення диму від спалювання побутових відходів. Встановлення системи хімочистки дозволить досягнути екологічних параметрів, що відповідатимуть європейським нормам», - зазначив Кличко.

За його словами, з бюджету Києва у 2020 році на це спрямували 218 млн грн. Загальна вартість проєкту - понад 700 млн грн.

«Обладнання нових газоочисних споруд розташовується на відкритому майданчику поруч з будівлею сміттєспалювального заводу. Це дуже важливий етап переоснащення заводу «Енергія», - наголосив він.

Як повідомлялося, цього року на заводі відремонтували всі електрофільтри, що дозволило зменшити рівень викидів. Також найближчим часом у Києві встановлять перші стаціонарні пости моніторингу повітря. Їх розмістять на вулицях Декабристів та Каунаській.

Завод «Енергія» переробляє 25% столичного сміття, перетворюючи його на теплову енергію для 300 багатоповерхівок Києва.