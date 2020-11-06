На Донеччині та Луганщині COVID-лікарні отримали від Нацслужби здоров’я 199 мільйонів

Лікарні Донеччини та Луганщини, що надають стаціонарну допомогу пацієнтам із COVID-19, отримали від Національної служби здоров’я України 199 млн грн.

Про це у коментарі Укрінформу повідомили в Національній службі здоров’я України.

Так, Луганська область отримала близько 70 млн грн, Донецька - близько 129 млн грн.

Станом на 6 листопада у Донецькій області визначено 28 лікарень для госпіталізації пацієнтів із COVID-19 або підозрою на захворювання. Ці заклади отримали від НСЗУ в період з квітня по вересень понад 978 тисяч гривень. Загалом у лікарнях, які надають допомогу хворим на коронавірус, проліковано 1 143 пацієнтів.

Найбільше пацієнтів у жовтні проліковано Маріупольській міській лікарні № 9 - 300 пацієнтів. Заклад повністю перепрофільовано під лікування пацієнтів із COVID-19.

Також серед лідерів - багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут - 211 пацієнтів та Маріупольська міська лікарня № 4 ім. Мацука, де було перепрофільовано додаткові відділення для пацієнтів з COVID-19 (проліковано у жовтні 202 пацієнта).

Водночас на Донеччині є 4 медичні заклади, які поки не можуть укласти договори, через невідповідність вимогам НСЗУ.

Це - Міська лікарня №1 Краматорської міської ради і Міська лікарня №2 Краматорської міської ради - у них відсутнє джерело кисню високого тиску (централізована подача). У Світлодарській багатопрофільній лікарні планового лікування та Дружківській міській клінічній лікарні № 1 - не вистачає необхідної кількості лікарів-анестезіологів та апаратів ШВЛ, пояснили у Національній службі здоров’я.

В НСЗУ зазначили, що місцева влада активно займається питаннями доукомплектації закладів, що надають медичну допомогу при COVID-19. Зокрема, розпочато роботи із забезпечення Міської лікарня №1 м. Краматорська централізованою подачею кисню високого потоку. Планується поставка апаратів ШВЛ у Світлодарську багатопрофільну лікарню планового лікуванню та Дружківську міську клінічну лікарню № 1. На місцях розроблено маршрутизацію для пацієнтів із COVID-19. Наразі кількість госпіталізацій в області стрімко зростає.

Тим часом у Луганській області визначено 11 лікарень для госпіталізації пацієнтів із COVID-19, з них 2 - не можуть наразі укласти договір через невідповідність вимогам. У закладах Луганщини загалом проліковано 776 пацієнтів із коронавірусом.

Лікарні, які не можуть укласти договір, - це Новопсковське територіальне медичне об'єднання Новопсковської районної ради, де не вистачає лікарів-анестезіологів, інфекціоністів та апаратів ШВЛ та Новоайдарська багатопрофільна лікарня - не вистачає лікарів-анестезіологів та інфекціоністів.

Очільник Національної служби здоров’я України Андрій Віленський зазначив, що НСЗУ укладає договори з лікарнями і сплачує за конкретну допомогу пацієнтам. «Лікарня повинна мати необхідне оснащення та лікарів, аби цю допомогу надати. Якщо немає апаратів ШВЛ або анестезіологів – то як рятуватимуть пацієнта, коли йому буде потрібна така допомога? Тому вимоги НСЗУ до закладів висуваються саме в інтересах пацієнта. Місцева влада, власники лікарень, які подають лікарні у своєму регіоні для включення їх у перелік закладів, визначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною інфекцією, повинні також зважати на те, чи є в лікарні потрібне оснащення та персонал і допомагати їм отримати це за необхідності. Адже організація медичної допомоги на певній території - обов’язок місцевої влади”, - наголосив він.

Як повідомлялося, за даними глави уряду Дениса Шмигаля, станом на 6 листопада НСЗУ загалом профінансувала «коронавірусний пакет» для лікарень в обсязі 7,3 млрд грн.

В Україні станом на 6 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу – 9721.