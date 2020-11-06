Голова Вінницької ОДА заразився коронавірусом

Як передає Укрінформ, про це він написав у Facebook.

"У мене коронавірус. Сьогодні ковідну пневмонію підтвердила комп’ютерна томографія. Зрозуміло, що певний час я буду на самоізоляції. Але не самоізолююсь від життя Вінницької області", - повідомив Борзов.

Він додав, що на Вінниччині вперше у червону зону потрапили місто Козятин і Тиврівський район, на межі опинилася Вінниця.

Як повідомлялося, в Україні станом на 6 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу 9 721.