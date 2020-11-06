На Донеччині понад 99% першачків вчаться українською - мовний омбудсмен

У Донецькій області понад 99 відсотків першокласників навчаються українською мовою.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на пресконференції в Укрінформі.

"Вже у дев'яти областях України українською мовою навчається 100 % першачків. У багатьох областях понад 99 %, як на Донеччині. Незважаючи на те, що мешканці Луганщини та Донеччини переважно спілкуються російською мовою, більшість батьків першокласників усвідомлюють важливість освіти їх дітей українською", - сказав Кремінь.

Він зазначив, що найнижча частка першокласників навчається українською мовою в Закарпатській, Чернівецькій і Харківській областях. "У перших двох за рахунок значного числа учнів, що навчається румунською та угорською мовами відповідно. У третій - за рахунок дітей, що навчаються російською", - сказав Кремінь.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Президент України підписав закон 15 травня 2019 року. Переважна більшість норм закону набули чинності з 16 липня 2019 року.

Зокрема, законом визначаються особливості застосування державної мови у сферах культури, телебачення і радіомовлення, друкованих ЗМІ, обслуговування споживачів та у інших галузях.