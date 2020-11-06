На Житомирщині виявили спалах африканської чуми свиней

На Житомирщині у підсобному господарстві Новоборівського психоневрологічного інтернату виявили африканську чуму свиней (АЧС).

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив начальник Головного управління Держспоживслужби у Житомирській області Олександр Шпита.

«5 листопада до Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області надійшло повідомлення про випадок захворювання свиней в підсобному господарстві Новоборівського психоневрологічного інтернату в смт Нова Борова Хорошівського району», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці відібрали проби біоматеріалу, а експертиза підтвердила африканську чуму свиней.

Наразі в осередку захворювання проводять заходи з локалізації та недопущення поширення збудника хвороби.

Під час засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Хорошівській райдержадміністрації планують затвердити план з ліквідації АЧС, визначити межі епізоотичного осередку та зони захисту і спостереження.