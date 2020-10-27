У Краматорську виявили африканську чуму свиней, введено карантин

У селищі Красногірка в Краматорську на Донеччині виявили африканську чуму свиней (АЧС), введені необхідні карантинні обмеження.

Як передає Укрінформ, про це 27 жовтня повідомили в Краматорській міській раді.

«Краматорське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області повідомляє, що 22.10.2020 року в селищі Красногірка, по вул. Софії Ковалевської встановлено випадок захворювання свиней на АЧС. Рішенням ДНПК (Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії) при Краматорській міській раді введені карантині обмеження, встановлені зони захисту та зони нагляду», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці виявлення АЧС проводиться повний комплекс ліквідаційно-локалізаційних заходів. Працюють групи обліку поголів’я свиней. Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням міста через всі доступні засоби масової інформації.

Також на ринках міста заборонено торгівля живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів.

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Африканська чума свиней (АЧС) — це інфекційне вірусне захворювання свиней (диких і свійських). Характеризується високою смертністю та завдає значних економічних збитків, зумовлених відсутністю вакцини, організацію профілактичних та ліквідаційних заходів в разі загрози чи виникнення хвороби, торговельними обмеженнями, що запроваджуються для недопущення її поширення тощо.

Одним із головних заходів з профілактики та попередження занесення збудника АЧС є дотримання вимог закритого режиму роботи господарства.