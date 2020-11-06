У Львові знищили мурал, присвячений Катерині Гандзюк
Відео, де люди лопатами здирають зображення зі стіни, опублікувала в Фейсбуці львівська активістка Меланія Подоляк, передає Укрінформ.
«Як ви могли!? Тільки вчора була річниця, там ще свічки не остигли, там ще квіти лежали!», - написала Подоляк.
Мурал знаходився на паркані на вулиці Кривоноса і представляв собою портрет Каті Гандзюк і її знамениту цитату.
З опублікованого відео видно, що чоловіки грубо зачищають лопатами паркан, на якому було зображення. Бригада, яка виконувала роботи з "благоустрою", заявила, що подібні "малюнки" не допустимі на стіні, що огороджує державну установу, а саме академію МВС у Львові.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили кислотою в Херсоні. 4 листопада 2018 року вона померла в Київському медцентрі, так і не відновившись після важких опіків.
Фото: Фейсбук / MELANIE PODOLYAK