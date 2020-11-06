У Запоріжжі запрацював телемедичний центр

У Запорізькій обласній клінічній лікарні відкрився телемедичний центр - він координуватиме процес надання консультацій між лікарями первинної допомоги та вузькими спеціалістами.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Завдяки такому підрозділу ми зможемо миттєво консультувати наших медиків, які перебувають у будь-якій точці регіону, зможемо з’єднати їх з будь-яким медичним закладом», - сказав директор лікарні Ігор Шишка.

За його словами, телемедична мережа об’єднала понад 50 медичних закладів міста та області, і процес її розширення триває. Навчання пройшли понад 270 лікарів, проведено 134 тестових консультації.

Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги у Запоріжжі та створення телемедичного центру/ Фото: Дмитро Смольєнко

Центр координуватиме надання телемедичних консультацій між лікарями первинної допомоги та вузькими спеціалістами. Телемедичне консультування здійснюватиметься за допомогою технічних рішень професійної телемедичної мережі Medinet.

«Ми створили телемедичну мережу в дуже стислі терміни – 39 робочих днів, це абсолютний національний рекорд створення єдиного медичного простору. 5 вересня ми зібралися з сімейними лікарями і їхніми медсестрами і почали спілкуватись, тож зрозуміли, що первинці потрібна допомога, консультації вузьких фахівців. Сімейні лікарі мали телемедичні комплекси, але не мали практичного досвіду, як з ними працювати і не мали єдиної комунікаційної платформи для спілкування», - розповіла заступниця голови ЗОДА Олена Теряєва.

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Вона додала, що на сьогодні до телемедичної мережі Запорізької області підключено 24 заклади первинної ланки меддопомоги із 47 запланованих. Стосовно вторинної ланки, то тут насамперед були підключені опорні заклади охорони здоров’я: 20 із 24 запланованих. Також у мережу ввійшли усі ключові установи третинного рівня, а це 6 із 10 запланованих. Вже проведено 144 тестових консультації та 25 реальних від активних учасників мережі.

Під час консультацій лікарі можуть пересилати у захищеному електронному вигляді інформацію про пацієнта, включаючи дані електрокардіографії, УЗД, рентгенодіагностики, МРТ, що забезпечує ефективну комунікацію сімейного лікаря (терапевта, педіатра) з вузькопрофільним спеціалістом.