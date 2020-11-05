У Бахмуті стартувало будівництво відділення невідкладної медичної допомоги

У Бахмуті на Донеччині стартувало будівництво відділення невідкладної медичної допомоги, яке споруджуватимуть коштом Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

Він уточнив, що кошторисна вартість проєкту - 51,9 млн грн, у тому числі будівельні роботи - 36,7 млн грн, устаткування та інші витрати - 15,1 тис. грн.

Кириленко пояснив, що будівля відділення екстреної медичної допомоги - це нова двоповерхова сучасна споруда, яка буде розташована на території бахмутського лікарняного містечка. У ньому передбачена можливість проведення своєчасного сортування пацієнтів, з окремими входами для амбулаторних хворих та хворих, доставлених каретою швидкої медичної допомоги.

У Бахмуті на Донеччині за кошти МКЧХ стартувало будівництво відділення невідкладної медичної допомоги

Передбачається, що важкохворі пацієнти зможуть перебувати у відділенні до 24 годин - до встановлення діагнозу та переведення до профільного відділення.

Робота відділення буде організована за принципом мультидисциплінарної команди з лікарів-анестезіологів, лікарів-терапевтів та вузьких фахівців, з можливістю проведення комп’ютерної томографії, рентгенологічної, ультразвукової, лабораторної діагностики в режимі 24/7.

У відділенні працюватиме 17 медпрацівників, у тому числі 6 лікарів та 8 осіб середнього медичного персоналу.

МКЧХ планує підтримувати Бахмутську лікарню інтенсивного лікування, у системі якої знаходитиметься відділення екстреної меддопомоги, й методологічно - протягом двох років направлятиме до неї експертів з невідкладної допомоги на короткострокові місії, а також проводитиме тренінги для медичного персоналу лікарні.

В ОДА нагадали, що в рамках реалізації проєкту створення відділення «екстренки» протягом 2019-2020 років вже було придбано медичне обладнання та меблі на загальну суму 10,7 млн грн. Це, зокрема, два апарати ШВЛ, наркозно-дихальна система, десять кисневих концентраторів, пересувний рентген-апарат, портативний апарат УЗД.

Крім того, коштом обласного бюджету за понад 15,7 млн грн придбали систему рентгенівської комп’ютерної томографії всього тіла SUPRIA 32, під параметри цього обладнання тепер будуватиметься відповідне приміщення.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста вже здійснив підготовчі та розпочав будівельні роботи.