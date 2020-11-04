На дорозі Ніжин-Прилуки ремонтують сім мостів

На дорозі Р-67 Ніжин - Прилуки на Чернігівщині, яка нині ремонтується в межах проєкту "Велике будівництво", дорожники відновлюють сім мостів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Служба автомобільних доріг у Чернігівській області.

"На ділянці ремонту дороги Р-67 від Ніжина до Прилук знаходиться сім мостових споруд. Усі вони (деякі - вже) зазнають змін у процесі ремонту дороги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на мостах, зокрема, ремонтують бетонні поверхні балок, опор, тротуарних консолей, укріплюють укоси, укладають асфальтобетон, встановлюють оцинковані перила. Зміни зовнішнього вигляду мостів пресслужба САД демонструє розміщенням порівняльних фотографій.

Загальна протяжність ремонтованої ділянки дороги - 75 км. Повне завершення робіт на ній планується на кінець травня 2021 року.

У процесі ремонту дороги кладеться нове посилене покриття, ремонтуються мости, укріплюються узбіччя, облаштовується дорожня інфраструктура, встановлюються нові автопавільйони, у населених пунктах організовуються освітлення та відеонагляд. Такого масштабного ремонту траса Ніжин - Прилуки зазнає вперше за 50 років. Роботи виконує ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "Автострада".

За інформацією Чернігівської ОДА, на сьогодні в регіоні виконано 75% робіт, передбачених на цей рік програмою "Велике будівництво". Вже відремонтовано три мости, понад 80 км доріг місцевого значення та 50 310 кв. м автошляхів комунальної власності.

Національний проєкт «Велике будівництво», ініційований Президентом Володимиром Зеленським, стартував 1 березня 2020 року, коли одразу на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: Служба автомобільних доріг у Чернігівській області