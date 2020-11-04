На Вінниччині оновили міст, який не ремонтувався 44 роки

На Вінниччині у межах Національної програми «Велике будівництво» завершено капітальний ремонт мосту через притоку річки Згар на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

«У рамках «Великого будівництва» на Вінниччині завершено капітальний ремонт мостової споруди через притоку річки Згар на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О-02-11-06 Бруслинів - Стрижавка, км 4+153», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей міст збудований ще 1976 року і з того часу не ремонтувався. Наразі ж за технічним завданням замовника робіт – ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» габарити мосту доведено до нормативів і улаштовано нове асфальтобетонне покриття.

Окрім того, на капітально відремонтованій мостовій споруді влаштовано систему водовідведення і металеву гофровану конструкцію (МГК), тротуари, нове бар’єрне та перильне огородження, бортовий камінь і нанесено нову дорожню розмітку. Також укріплено укоси.

Підрядник завершив капремонт мосту достроково, він гарантує відповідну якість наданих послуг та міцність штучної споруди, що забезпечують можливість безперервної і нормальної експлуатації протягом гарантійного строку, який становить 10 років.

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Завдяки здійсненню ремонту, міст відповідає сучасним будівельним нормам, подовжено термін його експлуатації та збільшено вантажопідйомність.

Національний проєкт «Велике будівництво», ініційований Президентом Володимиром Зеленським, стартував 1 березня 2020 року, коли одразу на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області