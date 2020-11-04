На Донеччині відремонтували всі шість доріг до опорних шкіл

У Донецькій області відремонтували всі шість запланованих на 2020 рік доріг до опорних шкіл, на що витратили 89,8 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко.

«Відремонтували усі шість заплановані на цей рік дороги до опорних шкіл. Їх загальна протяжність 39,38 кілометри… На всі роботи знадобилося 89,8 мільйони гривень», - написав очільник області та опублікував відео дороги до відремонтованого в межах президентського проєкту «Велике будівництво» Желаннівського навчально-виховного комплексу Очеретинської селищної громади.

Він також зазначив, що на дорозі Ясинувата – Желанне відремонтовано 7,2 кілометра дорожнього полотна, на дорозі Очеретине – Новоселівка Перша – 9,88 кілометра.

«Желаннівська загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад - це справжній сучасний освітній центр, і тепер дорога до нього буде такою самою легкою, як і навчання у ньому», - додав Кириленко.

Як повідомлялося, Донецька область вже виконала роботи на 15 об’єктах інфраструктури (5 шкіл, 5 дитячих садочків та 5 спортивних об’єктів), які споруджувалися чи капітально ремонтувалися в рамках національної програми «Велике будівництво».

Проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета програми - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua