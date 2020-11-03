На Донеччині звели та реконструювали 15 об’єктів

Донецька область у межах програми «Велике будівництво» повністю завершила побудову та реконструкцію 15 об’єктів інфраструктури.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 3 листопада на брифінгу у Краматорську повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«Ми повністю виконали взяті на себе зобов’язання в рамках президентської програми «Велике будівництво» і повністю завершили побудову та реконструкцію так званих «трьох п’ятірок» - 5 шкіл, 5 дитячих садочків та 5 спортивних об’єктів», - сказав очільник області.

Він розповів, що йдеться про школи у Красногорівці, Селидовому, Сіверську, Нікольському та Желанному; дитячі садки у Бахмуті («Кріпиш», «Гусельки» та «Кульбабка»), Маріуполі («Юний моряк») та «Зернятко» у Краматорську. Останній дитсадок завершили саме у жовтні, решту – у серпні на вересні.

Із 5 спортивних об’єктів у жовтні фактично відкрили три: стадіон «Шахтар» у Селидовому, новозбудовані стадіон у Волновасі та спортивно- оздоровчий комплекс у Краматорську. Крім того, у жовтні отримали декларацію на введення в експлуатацію після реконструкції стадіону імені Скиданова у Слов’янську. П’ятий спортивний об’єкт (крите футбольне поле зі штучним покриттям у краматорському Саду Бернацького) відкрили ще у травні.

Кириленко, крім того, зазначив, що нині в регіоні завершуються роботи з будівництва та відкриття медичних амбулаторій.

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«Лише на минулому тижні відкрили три з них - у Верхньоторецькому Ясинуватського району, Старогнатівці Волноваського району та Темрюку Нікольського району; найближчим часом планується відкриття амбулаторій у селищі Свободне Волноваського району та Єлизаветівці і Богоявленці Мар’їнського району», - констатував голова ОДА. Він запевнив, що в ОДА докладають максимум зусиль, щоб усе, що будується та ремонтується коштом держави та обласного бюджету, «було здано в експлуатацію вчасно і довго служило людям».

Кириленко нагадав, що серед масштабних проєктів, де зараз тривають інтенсивні роботи - навчальний корпус для учнів і студентів спеціалізованого коледжу імені Сергія Бубки у Бахмуті та комплекс для велоспорту у Лимані.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua