У Станиці Луганській відкрили відремонтований спортзал

Очільник Луганщини Сергій Гайдай відкрив ще один об’єкт «Великого будівництва» у Станиці Луганській - спортивний зал, який відремонтовано на виконання доручення Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє пресслужба Луганської облдержадміністрації, передає Укрінформ.

«Мені вдвічі приємніше тут знаходитись, адже це об’єкт, який доручив відремонтувати особисто Президент. І ми гідно виконали його доручення. На жаль, зараз карантин, і навчальний процес призупинено, тому діти не зможуть скористатися залою вже сьогодні. Але я вже бачу, що тут ще потрібно зробити», - зазначив Гайдай.

Новий спортивний інвентар, який попросили вчителі фізкультури для своїх вихованців, пообіцяв подарувати народний депутат Олексій Кузнєцов.

Спортивну залу КЗ «Станично-Луганська ЗОШ №1» відремонтовано у рамках ініціативи Президента України «Велике будівництво».

Кошти у сумі 4,3 млн гривень були виділені з обласного бюджету. У спортзалі замінено опалення, електропроводку, підлогу, встановлено нові світильники, облаштовано захисну підвісну стелю, приведено у належний стан стіни, капітально відремонтовано роздягальні та вбиральні.

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Тепер учні школи, а це 331 дитина, займатимуться фізичною культурою та спортом у залі, що обладнана за останніми вимогами.

Національний проєкт «Велике будівництво», ініційований Президентом Зеленським, стартував 1 березня 2020 року, коли більш як на 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг загальнодержавного значення.

Фото: loga.gov.ua