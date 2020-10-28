У Станиці Луганській відкрили відремонтований спортзал
Про це повідомляє пресслужба Луганської облдержадміністрації, передає Укрінформ.
«Мені вдвічі приємніше тут знаходитись, адже це об’єкт, який доручив відремонтувати особисто Президент. І ми гідно виконали його доручення. На жаль, зараз карантин, і навчальний процес призупинено, тому діти не зможуть скористатися залою вже сьогодні. Але я вже бачу, що тут ще потрібно зробити», - зазначив Гайдай.
Новий спортивний інвентар, який попросили вчителі фізкультури для своїх вихованців, пообіцяв подарувати народний депутат Олексій Кузнєцов.
Спортивну залу КЗ «Станично-Луганська ЗОШ №1» відремонтовано у рамках ініціативи Президента України «Велике будівництво».
Кошти у сумі 4,3 млн гривень були виділені з обласного бюджету. У спортзалі замінено опалення, електропроводку, підлогу, встановлено нові світильники, облаштовано захисну підвісну стелю, приведено у належний стан стіни, капітально відремонтовано роздягальні та вбиральні.
Тепер учні школи, а це 331 дитина, займатимуться фізичною культурою та спортом у залі, що обладнана за останніми вимогами.
Національний проєкт «Велике будівництво», ініційований Президентом Зеленським, стартував 1 березня 2020 року, коли більш як на 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг загальнодержавного значення.
Фото: loga.gov.ua