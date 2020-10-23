На Вінниччині ремонтують міст на трасі міжнародного значення

На Вінниччині в межах «Великого будівництва» ремонтують міст через р. Мурафа на міжнародній автотрасі М-21 «Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський».

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Служба автомобільних доріг у Вінницькій області, передає кореспондент Укрінформу.

«На об’єкті «Великого будівництва» на дорозі міжнародного значення триває капітальний ремонт мосту через р. Мурафа на км 352+974 в районі с. Олексіївка, Жмеринського р-ну). Відповідно до проєкту заплановано підсилення головних балок попередньо напруженими канатами, підсилення опори і ремонт та захист бетонних поверхонь», - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час ремонту мосту влаштують шафові стінки та монолітну накладну плиту, гідроізоляцію і верхній шар покриття з щебенево-мастикового асфальтобетону. Також на мосту облаштують тротуари, встановлять оцинковане бар’єрне та перильне огородження.

Міст обладнають дорожніми знаками та нанесуть нову розмітку на дорожнє покриття.

Капітальний ремонт мосту через р. Мурафа на трасі міжнародного значення М-21 буде завершено до кінця року.

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Ремонтні роботи виконує підрядна організація ТОВ «Будівельне управління механізації».

Автомобільна дорога М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський - це траса міжнародного значення. Її протяжність у межах області становить 178 км, і на півдні вона межує з республікою Молдова, де на сьогодні працює один із найбільших прикордонних пунктів області. Інтенсивність руху від 10 до 12 тисяч автомобілів на добу і великий відсоток з них – вантажівки.

Національний проєкт «Велике будівництво», ініційований Президентом Володимиром Зеленським, стартував 1 березня 2020 року, коли одразу на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: Служба автомобільних доріг у Вінницькій області