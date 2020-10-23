На Закарпатті у гірському селищі звели сучасний спорткомплекс

У Воловці на Закарпатті відкрили новий спорткомплекс, зведений у межах програми "Велике будівництво".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Закарпатська ОДА.

“У гірському Воловці на Закарпатті відкрили новий спорткомплекс, зведений у рамках програми Президента України "Велике будівництво". Вартість робіт - 4 661 555 грн”, - йдеться в повідомленні.

В ОДА зазначили, що на ці кошти було проведено реконструкцію будівлі колишнього кінотеатру та гаражів "Верховина" під новий спорткомплекс.

Відкривали заклад за участі чемпіонки світу та чемпіона України з армреслінгу Богдани та Богдана Лехманів (дочка і батько). Вони подарували закладу спортивний стіл для занять армреслінгом.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета програми - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: sport.ko.net.ua