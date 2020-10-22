Зеленський відвідав Вербківський навчально-виховний комплекс

У Волинській області в межах “Великого будівництва” цього року планують відремонтувати 12 об’єктів, серед яких сім шкіл, три садочки та два об’єкти спортивної інфраструктури на загальну суму понад 171 млн грн.

Про це йшлося під час робочої поїздки Президента Володимира Зеленського на Волинь, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

“Програма «Велике будівництво» на Волині у поточному році включає 12 об’єктів: сім шкіл, три садочки та два об’єкти спортивної інфраструктури на загальну суму 171,66 млн грн. Станом на кінець жовтня два об’єкти вже здані в експлуатацію, ще на семи роботи завершені, триває підготовка до їхнього введення в експлуатацію, на трьох об'єктах ведуться роботи”, - проінформували в ОП.

Президент, зокрема, відвідав Вербківський навчально-виховний комплекс та оглянув відремонтовані приміщення їдальні, актового та спортивного залів.

Главі держави показали нову їдальню на 100 місць із харчоблоком та сучасним обладнанням, ресурсну кімнату, актовий зал і спортзал з роздягальнями та душовими кімнатами.

За даними ОП, вартість будівельних робіт становила понад 40 млн грн.

«Прекрасна у вас школа. Дякую вам за те, що навчаєте дітей, готуєте їх до майбутнього», – звернувся Зеленський до колективу освітнього закладу.

Водночас, як зауважили в ОП, вчителі попросили Президента посприяти виділенню необхідних коштів для другої черги ремонту.

Йдеться про капітальний ремонт, утеплення стін, перекриття даху, а також реконструкцію навчальних приміщень для дошкільної та початкової освіти, на що потрібно понад 30 млн грн.

«Давайте нам пропозиції – ми внесемо в програму на 2021 рік. Дійсно хочеться, щоб не було недобудів. Хочеться допомогти всім маленьким дітям. Тому обов'язково допоможемо», – зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою на Волині.

Фото: ОП