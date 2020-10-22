Зеленський відвідав Вербківський навчально-виховний комплекс
Про це йшлося під час робочої поїздки Президента Володимира Зеленського на Волинь, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.
“Програма «Велике будівництво» на Волині у поточному році включає 12 об’єктів: сім шкіл, три садочки та два об’єкти спортивної інфраструктури на загальну суму 171,66 млн грн. Станом на кінець жовтня два об’єкти вже здані в експлуатацію, ще на семи роботи завершені, триває підготовка до їхнього введення в експлуатацію, на трьох об'єктах ведуться роботи”, - проінформували в ОП.
Президент, зокрема, відвідав Вербківський навчально-виховний комплекс та оглянув відремонтовані приміщення їдальні, актового та спортивного залів.
Главі держави показали нову їдальню на 100 місць із харчоблоком та сучасним обладнанням, ресурсну кімнату, актовий зал і спортзал з роздягальнями та душовими кімнатами.
За даними ОП, вартість будівельних робіт становила понад 40 млн грн.
«Прекрасна у вас школа. Дякую вам за те, що навчаєте дітей, готуєте їх до майбутнього», – звернувся Зеленський до колективу освітнього закладу.
Водночас, як зауважили в ОП, вчителі попросили Президента посприяти виділенню необхідних коштів для другої черги ремонту.
Йдеться про капітальний ремонт, утеплення стін, перекриття даху, а також реконструкцію навчальних приміщень для дошкільної та початкової освіти, на що потрібно понад 30 млн грн.
«Давайте нам пропозиції – ми внесемо в програму на 2021 рік. Дійсно хочеться, щоб не було недобудів. Хочеться допомогти всім маленьким дітям. Тому обов'язково допоможемо», – зазначив Зеленський.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою на Волині.
Фото: ОП