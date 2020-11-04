На Рівненщині перекинулася «швидка», яка їхала на місце ДТП
Травмовано двох фельдшерів "швидкої", повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС України у рівненській області.
"Як вдалося з'ясувати, бригада швидкої прямувала на ДТП в село Олександрія Рівненського району. Вони саме завезли травмованого до лікарні Рівного з Олександрійської ДТП і поверталися назад на місце пригоди", - повідомили рятувальники.
Працівники ДСНС, які теж поверталися з місця потрійної ДТП, побачили поблизу Житинського кільця перекинутий автомобіль швидкої медичної допомоги. Вони негайно надали першу долікарську допомогу двом травмованим фельдшерам, відключили клеми акумулятора в машині та допомогли перенести травмованих фельдшерів до іншого автомобіля швидкої медичної допомоги.
Як повідомлялось, на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» зіткнулися три автомобілі: «Renault» та два «Mercedes-Benz».За інформацією поліції, у ДТП травмувалося шість осіб.
Рятувальники поінформували про те, що чотирьох постраждалих госпіталізували.
Фото: www.dsns.gov.ua