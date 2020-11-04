На Рівненщині перекинулася «швидка», яка їхала на місце ДТП

На Рівненщині перекинувся автомобіль медиків, які доправили до лікарні постраждалих у потрійній ДТП і поверталися за наступними.

Травмовано двох фельдшерів "швидкої", повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС України у рівненській області.

"Як вдалося з'ясувати, бригада швидкої прямувала на ДТП в село Олександрія Рівненського району. Вони саме завезли травмованого до лікарні Рівного з Олександрійської ДТП і поверталися назад на місце пригоди", - повідомили рятувальники.

Працівники ДСНС, які теж поверталися з місця потрійної ДТП, побачили поблизу Житинського кільця перекинутий автомобіль швидкої медичної допомоги. Вони негайно надали першу долікарську допомогу двом травмованим фельдшерам, відключили клеми акумулятора в машині та допомогли перенести травмованих фельдшерів до іншого автомобіля швидкої медичної допомоги.

Як повідомлялось, на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» зіткнулися три автомобілі: «Renault» та два «Mercedes-Benz».За інформацією поліції, у ДТП травмувалося шість осіб.

Рятувальники поінформували про те, що чотирьох постраждалих госпіталізували.

Фото: www.dsns.gov.ua